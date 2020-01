Ljunggren är ingen smygborgare

De debattörer som har anklagat Ljunggren för att vara en smygborgare har fel. Ljunggren är definitivt ingen smygborgare. Hans svar till Inge Johansson visar tydligt att det inte finns något smyg hos Ljunggren.

I svaret skriver han om Vänsterpartiet ”vänstern är strängt upptagna med hitta på olika modeller att pungslå näringslivet och de rika”. Detta skriver han fyra dagar efter det att den socialdemokratiska regeringen har drivit igenom en extrem stor skattesänkning till de 345 000 svenskar som har störst inkomst, genom att slopa värnskatten. En gåva på 6 000 miljoner kronor till de rika. Några exempel, Stefan Löfven får sänk skatt med 85 000 kronor per år, riksbankschefen får sänkt skatt med 166 000 kronor per år och Volvochefen Martin Lundstedt minskar sin skatt med 2,5 miljoner per år.

Detta samtidigt som Sveriges kommuner står inför en ekonomisk kris. Personalneddragningar, försämrade scheman och kommunala skattehöjningar är verkligheten för de som arbetar inom den kommunala sektorn. Givetvis hade 6000 miljoner räckt långt om till att förhindra uppsägningar och försämrade arbetsvillkor inom den kommunala sektorn.

Men Ljunggren är glad att pungslåendet av de rika upphör. Tyvärr så är nog inte omsorgsarbetarna det för de är de som får betala med sina arbetsvillkor och färre arbetskamrater. Ljunggren har tydligt och öppet valt sida. Han har klivit ut ur garderoben och kommit ut som borgare. Smygmantel är slängd. Nu har vi två borgerliga ledarsidor i Blekinge.

Henrik Hedman (V)