Dokumentär på TV. En syster som säger "Det fanns ingen som sa det - då. Som sa "me too" eller "jag också", när hon reste sig i rättssalen för att berätta...."

I stället var det tyst. Då. Nu säger en hel värld "me too" - "jag också". Utom ett av Sölvesborgs kommunalråd som redan i oktober 2017 skrev "me too - ett mycket trevligt klädmärke för barn. Så tänker jag..."

Och som nu i mars 2019 skriver "Me too var enligt mig trams och det står jag för".

Man upphör aldrig att förvånas...

Elisabeth