Medvetna missförstånd om förslag till vinsttak

Socialdemokraterna har i samarbete med Vänsterpartiet lagt fram ett förslag till vinstbegränsning i skola och omsorg, ett förslag som flertalet svenskar har efterfrågat. Ja många vill gå längre och helt förbjuda vinster i skolan.

Alliansen förfasar sig. Svenskt näringsliv mobiliserar. Se onsdagens insändare i Sydöstran; ”Regeringen har snöat in på vinstfrågan”. Men vem har egentligen snöat in?

Förslaget som lags begränsar inte vinsten, utan utdelningen av vinsten, till 7 % av aktivt kapital + statslåneräntan. Det betyder att den som investerat i verksamheten får så mycket ränta på satsat kapital. Kan väl tyckas rimligt?

Om tanken med valfrihet i skola och omsorg var att släppa fram nya pedagogik, nya verksamhetsformer osv till föräldrakooperativ eller personalägda företag, skulle det säkert fungerat. Men det som hänt är att lönsamma verksamheter sålts vidare till stora koncerner som har mycket högre avkastningskrav.

Men vad är vitsen med överskott i verksamheten om man inte får dela ut vinsten? Jo, man kan avsätta pengarna till kommande investeringar eller för att klara sämre tider. Det sista kan nog behövas. Vi har sett ett antal privata skolor gå i konkurs och därmed lämpat över ansvaret på samhället.

För den ägare som arbetar i verksamheten finns också möjlighet att ta ut överskott i form av lön, och givetvis betala skatt på vanligt sätt. Om ändå förutsättningarna mellan kommunala skolor och privata skolor vore likvärdiga. Ja inkomsterna är lika räknat per elev i form av en skolpeng som är väl reglerad, men här slutar likvärdigheten.

Vi har sett många exempel på privata aktörer som väljer bort elever som kräver mera resurser, kommunen har stora kostnader för elevhälsa medan flertalet privata skolor köper de timmar som man behöver osv. Den privata aktören tar in det antal elever man vill ha efter en kölista och fyller sina elevgrupper medan kommunen måste ta in alla elever, ja slutligen kanske också de elever som återkommer från den privata skolan under terminen.

Det kan betyda att behovet av personal och lokaler på en gång ökar. Bara den skillnaden handlar om mycket pengar. Att göra vinst med sådana förutsättningar är inte svårt och det är inget bevis på att man bedrivit något bra pedagogiskt arbete. Även kommunala skolor kan ha överskott i sina verksamheter. Men då går ju pengarna till andra skolor eller verksamheter i kommunen som behöver dem bättre.

Och det är så svenska folket vill ha det. Skattepengarna ska användas för välfärden och inte delas ut till ägare. Förslaget om vinsttak begränsar bara möjligheterna till vinstutdelning. Kanske tvingas de girigaste aktörerna bort. Många vill ha valfrihet, men inte på vilka villkor som helst!

Hans Jonsson, Olofström