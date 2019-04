Ovärdig behandling av min särbo

Nu är det ett år sedan detta förfärliga hände. Söndagen den 22 april 2018 ringer jag efter ambulans för min särbo är akut sjuk.

Särbon skulle komma till mig och äta middag efter han varit hos en kompis och fått hjälp med däckbyte. Det drar ut på tiden så jag börjar undra om det hänt honom något. Vid ca 16-tiden ringer han och säger med svag röst: ”Jag har spytt blod hela natten och det bara fortsätter.”

Jag anar vad det är frågan om. Min särbo var beroende av alkohol sedan många år tillbaka.

Jag kommer med detsamma, säger jag. Vi bor på Kungsmarken med bara några trappuppgångar emellan, så det tog inte lång stund innan jag är där. På väg in till honom i lägenheten passerar jag sovrummet och hann se att det var mycket mörkt koagulerat blod i sängen och på madrassen som låg på golvet. Han hade lyckats ta sig till soffan i rummet. Synen jag mötte var förfärlig.

Han halvsitter, vingligt på soffan alldeles vit i ansiktet. I soffan är det blod och där står en stor städspann med två centimeter både koagulerat och färskt blod i.

Jag ringer ambulans som kommer relativt snabbt. Två manliga förare och en kvinnlig är med. Den kvinnliga går nästan med detsamma. Den äldre föraren börjar ställa en massa frågor till särbon, bland annat om hur mycket alkohol han druckit.

– Titta så mycket blod han kräkts. Töm det på toaletten, får jag till svar.

Nu börjar jag få panik. Särbon har förlorat så mycket blod att det var viktigt att snabbt få in honom till akuten. Men de fortsätter att prata med honom

Har ni ingen bår med er? undrar jag, och får till svar att på Kungsmarken är hissarna olika stora så i vissa går det inte att få in någon bår. Med då måste man ju prova! Det hade inte tagit längre tid än att prata med honom så mycket. I stället tar de honom under armarna men då han inte orkar stå eller gå så ber de mig ta en stol som de kan sätta honom på. Under tiden kommer det upp färskt blod. Jag flyttar fram stolen några gånger i hallen och sedan ut i hissen. Jag åker upp med stolen och låser lägenheten under tiden som han läggs in ambulansen. Jag följer med till akuten.

Jag har ringt efter ambulans flera gånger sedan dess och då har alltid båren varit med. Särbon kommer inte ihåg något av detta då han var så sjuk. Låg först på intensiven djupt nedsövd i fem dagar och efter det på medicinavdelning. Jag väntade med att berätta för honom om vad som hänt till dess han mådde bättre.

”Behandlade de verkligen mig så här?” sa han.

”Då ska det anmälas till IVO och skrivas om i Sydöstran. Kan du hjälpa mig?”

Jag lovar att hjälpa honom, för jag ansåg att så här får det absolut inte gå till. Det är omänskligt att behandla sjuka människor på det här sättet.

Jag har tyvärr inte orkat ta tag i detta förrän nu eftersom jag hjälpt särbon i första hand och jag har själv mått så dåligt av detta. Min särbo dog den 13 mars av sin beroendesjukdom.

Nu genomför jag det jag lovade. Sedan försöker jag glömma och hoppas att det bleknar så jag slipper bära med mig det resten av livet.

Det viktigaste är att min särbo får upprättelse genom anmälan till IVO och en insändare i Sydöstran.

Sedan kan man hoppas på att denna förfärliga händelse aldrig, aldrig mer skall hända någon annan.

Birgit