P-terrorn fällde S i Karlskrona

Avgående kommunalrådet Patrik Hansson (S) är valets stora förlorare i Karlskrona. Socialdemokraterna tappar över fem procent av väljarna i kommunvalet. En historiskt katastrof.

Förklaringen är enkel. En gång i tiden röstade Patrik Hansson (S) nej till parkeringsterrorn på centrumön Trossö i Karlskrona. Men när han själv fick makten gjorde han tvärtom. Patrik Hansson (S) förvärrade p-terrorn genom att tredubbla p-avgiften och utöka terrorn till idylliska Björkholmen och Pottholmen, samtidigt som massor av p-platser togs bort.

Det gav möjlighet att straffa Karlskronaborna med rekordartade sex miljoner kronor i p-böter under fjolåret.Detta var inget svek från Patrik Hansson (S). Det var ett bedrägeri. Just därför lovade jag kommunalrådet att jaga honom ända in i valförlusten. Intressant är att Patrik Hansson (S) redan i våras insåg att det skulle gå åt skogen i valet på grund av hans bedrägeri. Han meddelade då att han skulle avgå självmant som kommunalråd i samband med valet.

Uppenbarligen ville han rädda sitt ansikte från att personifiera brakförlusten, vilket nu stackars Magnus Manhammar (S) får göra. Jag har på omvägar hört att Patrik Hansson (S) anser att förvärrandet av p-terrorn är det sämsta beslut han tagit. Just på den ståndpunkten, och endast den, är jag 100 procent överens med socialdemokraten. Jag kan bara önska Patrik Hansson lycka till när han nu lämnar sin misslyckade politik och kliver ut i verkligheten.

Peter Öjerskog, Karlskrona/Pattaya