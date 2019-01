Politiker måste prioritera socialt arbete

Foto: Mattias Mattisson

Att ligga steget före – att inte vänta tills skadan är skedd. I Sverige är socialt arbete inte bara ett skydd och ett säkerhetsnät i olika akuta situationer. Det finns en långtgående ambition i vårt samhälle att erbjuda social service till medborgarna.

Enligt lag ska vi bedriva ett förebyggande och uppsökande arbete för att förhindra att skada uppstår. Vi ska enligt socialtjänstlagen verka för att ”frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.”

Att främja goda levnadsförhållanden innebär att ligga steget före – att inte vänta tills skadan är skedd. För att på allvar bryta bland annat kriminalitet och drogmissbruk krävs det ett mycket starkare samarbete mellan polis, skola, socialtjänst och civilsamhälle än idag.

Förebyggande teamet vid socialförvaltningen i Ronneby arbetar aktivt med samverkan med bland annat polis och skola. De arbetar även med MVP (Mentors in Violence Prevention) där det arbetas med att minska våld i samhället. Förebyggande teamet vid socialförvaltningen i Ronneby kommer med stor säkerhet läggas på is under fyra månader från 190101 för att avlasta andra enheter.

Vad händer med relationer till ungdomarna och med polisen och med skolan? Finns det andra lösningar än detta? Ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande kan göra att förebyggande satsningar och tjänster dras in utan tanke på de långsiktiga konsekvenserna.

Fältgruppen i Karlskrona, en förebyggande insats, lades ner helt och hållet under en period mellan sommaren/tidig höst 2014 tills början av 2016, för att ta hand om alla anmälningar. Från början var en akutåtgärd som sedan blev långvarigt. Det medförde bland annat fler oroanmälningar.

Förebyggande insatser gör skillnad. För socialtjänstens del kan det handla om bland annat uppsökande verksamhet i riskmiljöer. Det handlar om att avdramatisera kontakten med socialtjänsten och sänka tröskeln för att få stöd.

I grunden handlar det om politiska prioriteringar, att våra ansvariga politiker inser och lyfter fram den viktiga roll som förebyggande socialt arbete spelar för att skapa ett tryggare och sammanhållet samhälle.

Akademikerförbundet SSR, Styrelsen för Distrikt Blekinge