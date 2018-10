Programmering bör bli bättre i skolan

Datortekniken är och kommer troligtvis förbli en stor del av samhället. På de flesta yrkesplatser ingår digitalisering i form av webbplatser eller teknik för att underlätta arbetet.

Idag är det brist på programmerare och det tror jag är för att det inte erbjuds tillräckligt bra programmering i skolorna. Det finns en viss typ av programmering i grundskolan, men den ger en skev bild av vad det faktiskt innebär.

Dagens undervisning är allt för abstrakt för att kallas programmering. Om man sen väljer en gymnasielinje med riktig programmering kan man lätt bli avskräckt från ämnet när det inte är som man lärt sig i grundskolan.

Nu kanske någon tycker att man inte bör tvinga in ungdomar på ett visst yrkesområde men jag skulle säga att programmering kommer vara lika viktigt för de flesta yrkena som matematiken är idag. I dagens undervisning ska programmeringen vävas in i andra ämnen såsom matematik och teknik vilket kan göra att lärarna endast har ämnet under ett par lektioner och eleverna glömmer bort det lika fort.

Avslutningsvis vill jag uppmana lärare att börja inkludera mer programmering i undervisningen och själva läsa på om ämnet för att förbereda ungdomarna på den digitala framtiden.

Mattis Olevall