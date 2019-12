Rut-bidrag har tydlig koppling till rikedom

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Borgerliga skribenter uttrycker i juletid bekymmer över statens och kommunernas finanser, pekar på offentliga investeringar som måste göras och på den rådande bistra ekonomiska verkligheten. Och då har vi verkligen inte råd med några julbonusar för utsatta socialbidragstagare - som i dagarna har föreslagits av annat oppositionsparti - resonerar de.

Somliga av dessa tyckare har till och med svårt med och vill inte ha kvar Per Åhlins och Tage Danielssons berättelse om Karl Bertil Jonssons julafton, trots att den är långt mer aktuell idag än den var när den skrevs.

Julbonusar och bidrag till behövande är inte statens roll att stå för tycker de. Ändå är det dessa partiers politik som skapar de växande sociala behoven. Den SD stödda M-KD budgeten verkade i den riktningen. Likaså gör jobbskatteavdrag, slopad värnskatt och andra skattesänkningar. Detta leder till växande klyftor och större bidragsbehov samt gör rika rikare och fattiga ännu fattigare. I motsats till Åhlins och Danielssons fördelningspolitiska idé i mänsklighetens tjänst, så berättar högerpolitiker om vikten av att ge till de rika och ta från de fattiga. En omvänd Robin Hood saga i de besuttnas tjänst.

I stället för att ta ansvar för förd politik tycker dessa högerpolitiker sedan att andra ska samla in pengar, kläder, leksaker etcetera till fattiga familjer. Det finns gott om privatpersoner och organisationer som vill ge säger de, och låter staten fortsätta med vad de kallar dess kärnverksamhet: att ge till de rika och ta från de fattiga. Rut-avdragen växer i storlek och utnyttjas av dem som redan har. Kommunerna Danderyd, Lidingö, Lomma, Vellinge, Täby utnyttjar mest Rut-bidrag cirka 2000 kronor per person och år, medan de fattigaste kommunerna disponerar mindre än 50 kr per person av dessa gemensamt inbetalda skattepengar. Multiplicera sedan dessa siffror med antalet invånare i respektive kommun! Rut-bidraget har en tydlig koppling till rikedom. De som har högst inkomster använder de högsta skattebidragen för att få sina hushållsnära tjänster utförda. De pengarna behövs istället i till exempel vård, skola och hemtjänst. Rut-bidragen är ett lysande exempel på bonus åt rika som staten står för året om, men som ges annan innebörd eller inte uppmärksammas av borgerliga skribenter, som däremot är mycket observanta när insatserna riktas till obemedlade, även när det bara handlar om en temporär julbonus.

Inge Johansson

Kallinge