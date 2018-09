SD sänker sig till dagisnivå i Olofström

Nu inför valet så kämpar vi ungdomsförbund för att få komma in på skolorna och för att kunna prata politik och diskutera på elevernas nivå. Vissa skolor, såsom Nordenbergsskolan i Olofström, har totalt vägrat att släppa in oss fram tills höstterminens början.

När vi nu fick möjlighet att komma in i samband med bokbord och debatt så var vi fast beslutna på att hålla en schysst ton och ha det trevligt. På andra håll misslyckades det och jag fick förståelse till varför vi inte fått komma in tidigare på just Nordenbergsskolan när Sverigedemokraternas representant började skrika över vad hen ansåg var felaktiga siffror.

Vi måste kunna hålla ett gott stämningsläge när vi politiska partier pratar med varandra. Vi kan inte sänka oss till dagisnivå med smutskastning och personangrepp på det sättet SD gjorde på Nordenbergsskolan under de dagar partierna var inbjudna. Att försöka påverka ungdomar genom lögner och rena kränkningar är inte okej.

Vi måste hålla vårt debattklimat rent, vi kan inte ägna oss åt dagisfasoner när vi har ett val framför oss. Framförallt inte i ett klimat där det finns skolungdomar som lyssnar och är närvarande. Vad tänker ungdomarna om demokratin och politik när de hör en Sverigedemokrat skrika att hens motståndare är dum i huvudet och helt blåst?

Är det ett klimat vi vill visa ungdomarna? Ska det vara det som definierar deras syn på det politiska klimatet? Det vi står inför är en tid där ungdomar tycker politik är jobbigt, läskigt och avskräckande. Är det då lämpligt att använda sig av personangrepp och smutskastning, speciellt på en gymnasieskola? - Skulle inte tro det.

Ta ert ansvar, Sverigedemokraterna, och håll debattklimatet när vi är ute möter väljare på en vuxen nivå. Ha respekt och agera därefter.

Julia Svensson, ordförande SSU Olofström