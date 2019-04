SD står för ett slutet samhälle

Svar till "Vi inom SD kommer från era egna partier" Christopher Larsson Sydöstran 9 april. Gustav Ekström har med ålderns rätt kanske "inte satt avtryck i SD:s politik", men han var likväl som nazist då 80 år gammal med och grundade partiet.

C. Larsson förklarar Anders Klarströms och Jimmie Åkessons tidigare historia som en produkt av "sökande" och av "tonårstiden". Det finns heller ingen som anklagar dem för den, lika lite som tidigare historia "kastar någon skugga över C. Larsson". Det är här, nu och just idag som så många vänder sig emot SD:s politik. Det är när sökandet och tonårsidéerna inte utvecklas bort från nationalism, främlingsfientlighet och rädslor som problemen kommer i dagen. Det är när SD populistiskt låser sig fast vid "migrationskollapsen 2015", som samhällsbygget riskerar att kollapsa. "Sverige slits isär utmed etniska och religiösa gränser, bilar brinner, sexualbrotten ökar liksom utanförskapet" skriver C. Larsson och målar en nidbild av Sverige, vilket triggar människors rädslor. M och KD har genom sitt närmande till SD sått split i Alliansen, men i eget syfte lägger SD skulden på C, som också får ansvar för att S erhållit "makten på ett silverfat". På det fatet ligger en M,KD-budget och SD:s drömmar om ett konservativt block.

SD står för ett exkluderande och slutet samhälle. När gränserna är tillräckligt stängda kommer "främlingsfientligheten" att vändas mot dem som är annorlunda inom den egna gruppen. SD vill bygga "ett folkhem" men utifrån makt och vi och dom tänkande. SD vill begränsa media och den enskilda människans rörelsefrihet i rum och tanke. Samhällsproblemen har snarare sin lösning i inkludering och delaktighet, och i att se mångfalden i varandras potential. Samhällsproblemen har också sin lösning i politiska beslut som förebygger segregation i skolan samt på bostads- och arbetsmarknaden. Detta torde vara förutsättningar för att minska känslor av utanförskap med åtföljande ohälsa och brottslighet. SD lär inte bidra till att lösa den ekvationen.

Inge Johansson

Kallinge