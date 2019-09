Sjukvården blöder utan att drabba elva direktörer

Beskedet från Region Blekinge att 60 av totalt 300 vårdplatser behöver avvecklas, för att stoppa det ekonomiska blodflödet i Blekingesjukhuset, sänder chockvågor bland länets invånare - och naturligtvis hos regionens styrande borgerliga fyrklöver.

Befolkningen i västra Blekinge blir inte gladare över den samtidiga signalen från samma makthavare, att den utlovade närakuten i Karlshamn är i fara och i varje fall inte kan slå upp portarna vid kommande årsskifte som planerats. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande lägger skulden på oppositionen, som har krävt en konsekvensutredning, men som ordföranden säger sig vilja ha med på tåget för att kunna verkställa den nya akuten.

Men det behöver hon faktiskt inte, visar mandatmatematiken i regionfullmäktige. Socialdemokraternas bromskrav är politiskt betingat för att sätta käppar i hjulet för den nya majoriteten. Partiet struntar i de västra länsmedborgarnas heta önskemål. Vem hörde Jan Björkman - som i sommar har sparkat partiets kommunalråd i Olofström och rört upp känslorna där - som dåvarande länsordförande för sitt parti och Kalle Sandström som landstingsstyrelsens tidigare ordförande kräva en sådan utredning, innan de för några år sedan grovt svek sina vallöften och bryskt stängde akuten i Karlshamn?

Och medan sjukvården blöder som aldrig förr, frodas och växer regionens administration. Ett helt fotbollslag, elva tjänster, finns nämligen i densamma. Sammanlagt fanns i augusti år 664 personer i lednings- samt handläggare- och administratörsarbete för en total kostnad av 268 miljoner, visar uppgifter som Opinion Väst begärt från regionkansliet. Sedan årsskiftet har administrationen därtill vuxit med 79 personer, vilket innebär en kostnadsökning med cirka 46 miljoner. Den administrativa växtkraften är alltså lika god som den är i ett välgödslat grönsaksland!

Och välavlönade direktörer är det gott om i Region Blekinge. Närmare bestämt finns ett helt fotbollslag direktörstjänster i rullorna, där regiondirektören, Peter Lilja, kan glädja sig åt en månadslön på 125.000 kronor och därutöver 20.000 kronor per månad i en pensionsförsäkring. Summa alltså 145.000 kronor. Om han föräras ännu högre belopp för att nu också uppehåller den sparkade Lars Almroths tjänst som hälso- och sjukvårdsdirektör är obekant. Men Almroths lön var väl tilltagen med ett sexsiffrigt månadsbelopp.

God tvåa i direktörsligans lönevillkor är tandvårdsdirektören Håkan Bergevi. Han får 89.000 kronor i månaden och har också en pensionsförsäkring men "bara" på 5.000 kronor i månaden. Och regionen håller sig också med en digitaliseringsdirektör, Per Johansson. Hans lön är 82.900 kronor. Samma förnämliga summa tickar in på Sören Bergerlands konto. Hans titel är trafikdirektör. Den tidigare regiondirektören, när Blekinge ståtade med dubbla styrorgan, dvs var särskild region vid sidan av landstinget, Anna-Lena Cederström, kallas nu direktör för regional utveckling, kultur och bildning. Hon sprider bildningen för samma månadslön, 82.900 kronor. Återstående personer just nu i direktörsfotbollslaget - två tjänster är vakanta, hälso- och sjukvårdsdirektörens och planeringsdirektörens - är Åsa Norrby, som får kalla sig servicedirektör, och Madeleine Flood som skriver kommunikationsdirektör på sitt visitkort. Samt HR-direktören Jonas Kullberg. De två förstnämnda har 82.900 kronor, respektive 66.800 kronor i månadslön. Kullberg gläder sig åt 78.735 kronor men får därtill ett lönetillägg på 3.365 för uppdraget som ställföreträdande regiondirektör.

2018 hade landstinget totalt 5 275 personeranställda med månadslön. Nu är motsvarande regionsiffra 5419, alltså 144 personer fler.

Häromdagen (BLT 9/9) meddelade den styrande fyrklövern, att den ser över "den omfattande administrationen". Såvitt vi vet har dock inget konkret gjorts.

När går makthavarna till resolut handling i den stora (direktörs)administrationen i det lilla länet? Eller är direktörerna starkare?

Opinion Västblekinge

Benny Rolandsson Jämshög

Ing-Britt Gustafsson Olofström

Bengt-Olof Dike Mörrum

Ulf Andersson Svängsta