Sölvesborg testplats för SD:s försöksballonger

Innan Louise Erixon blev kommunalråd – tack vare aktivt stöd från M och KD i Sölvesborg – fanns över huvud taget inte de problem, som SD nu skapar i Sölvesborg, liksom i grannkommunen.

Innan SD, tillsammans med M och KD, började vrida klockan bakåt i Sölvesborgsidyllen och initiera idéer som alla vi övriga associerar till 1930-talets pogromer, var slöja på småbarn i Sölvesborgs förskolor ett okänt begrepp. Innan Erixons partivän i grannkommunen, införde förbud att be under arbetstid - om man var muslim det vill säga - hade ingen över huvud taget tänkt tanken, att det kunde anses vara ett större brott att be till sin Gud, än att regelbundet lämna sin arbetsplats för att röka.

De flesta begriper att Erixon, tillsammans med hennes sambo, mycket medvetet använder Sölvesborg som en testplats för SD:s politiska försöksballonger och där M och KD uppträder som SD:s enfaldigt naiva, men nyttiga stöttepelare. Hennes utspel, oavsett det handlar om påhittade problem med slöja på småbarn i förskolan, påhittade problem med tiggare på stadens gator, påhittade påståenden att nysvenskar skall exporteras till grannkommunerna eller angreppen på HBTQ-personer, passar väl in i SD-politikens mål att skapa nya hotbilder, konspirationsteorier och hatobjekt.

Som en konsekvens bidrar Louise Erixon i sin roll som Sölvesborgs kommunalråd, till att marknadsföra Sölvesborg på ett utomordentligt negativt sätt, vilket den senaste tidens enorma rubriker är tydliga exempel på.

De flesta anser att den nya bilden av Sölvesborg, är farligt negativ för vår gemensamma och långsiktiga framtid.

Eriksson

Fotnot: Louise Erixon har erbjudits replik på insändaren