SSU sviker de unga i Sölvesborg

I SSU Sölvesborgs valprogram till moderpartiet ansåg man att ett bilfritt centrum skulle vara en av de viktigaste reformerna. Medan de vill fokusera på att få bort bilismen från Sölvesborgs centrum så att stadskärnan och torghandeln blir ännu mer lidande och får mindre förutsättningar att överleva, fokuserar vi i Ungsvenskarna på växande och verkliga problem i ungdomars vardag - bland annat den psykiska ohälsan.

I valprogrammet hade SSU alltså chansen att lyfta fram skolan, utökade fritidsaktiviteter, fler lokala arbetstillfällen och inte minst lokala lösningar på den psykiska ohälsan som många ungdomar tvingas leva med.

Dessa förslag lyste dock med sin frånvaro och fokus lades istället på en annan fråga - ett verkande för bilfritt centrum. Samtidigt är psykiska ohälsan i Sverige ett av våra största problem kopplat till den svenska folk- och elevhälsan. Enligt Folkhälsomyndigheten lider var fjärde ungdom i åldern 16-29 av någon form av psykisk ohälsa. Åldersgruppen mellan 15-24 är den enda grupp som ökat inom självmordsfrekvensen.

Under de rödgrönas tid vid regeringsmakten har befolkningen fått vänja sig vid att kvinnor tvingas föda i bilar, hur vårdköerna blivit dubbelt så långa, hur kriminella gäng sprider skräck hos akutsjukvården, hur vårdpersonal svimmar av utmattning och stress och inte minst hur köerna till barn- och ungdomspsykiatrin har ökat med 300%. I dagens skola är det psykiska skyddsnätet nästintill icke existentiellt. Med flera skolor som inte ens har skolkuratorer närvarande har arbetsmiljön för skolpersonal blivit drastiskt sämre.

Stor personalbrist inom BUP innebär svårigheter att klara av kärnverksamheten. Allt detta har lett till att inte ett enda landsting i landet har uppfyllt kravet på vårdgarantin med att erbjuda ett första besök inom 30 dagar hos BUP. Vi inom Ungsvenskarna tar psykisk ohälsa på verkligt allvar. Därför vill vi se en 10-dagars garanti inom BUP så att man snabbt får den vård man behöver och därmed även undviker att läget försämras.

Vi anser att all skolpersonal ska utbildas om psykisk ohälsa för att kunna uppmärksamma det i ett tidigt skede och säkerställa att skolans kurator kopplas in. Slutligen vill vi inom Ungsvenskarna bjuda in SSU Sölvesborg till en öppen debatt rörande psykisk ohälsa.

Hugo Hobring Representant Ungsvenskarna Sölvesborg

Filip Persson Regional Kontaktperson Ungsvenskarna Syd

Svar direkt:

Jag antar debatten om psykisk ohälsa. Jag vill börja med att gratulera Hugo Hogbring till att ha blivit talesperson för Ungsvenskarna i Sölvesborg. SSU har länge varit det enda ungdomsförbundet i Sölvesborg - välkommen. Vi har inom SSU länge drivit på för att samtliga partier ska öka anslaget för att bekämpa psykiska ohälsan, faktum är att vi har drivit på detta längre än ungsvenskarna existerat.

Därför blir det magstarkt när Ungsvenskarna försöker måla upp en annan bild. Jag har varit med och lagt fram åtskilda förslag under min tid som politisk aktiv, ett av dessa förslag var att se över hur man kan göra stortorget bilfritt under sommarmånaderna - för medborgarnas trivsel och företagarnas förutsättningar.

Hugo är smart i sin billiga retorik som säger sig att ‘’bilfritt centrum’’ är för mig viktigare än ökad psykisk hälsa. Givetvis så är ungas psykiska hälsa en mycket viktigare fråga, men det hindrar inte mig från att också lägga fram förslag på andra områden. Det finns inget antingen eller. Det blir väldigt tråkigt när retoriken även denna gång kommer först och främst för Hugo, särskilt i en sådan här viktig fråga. Men absolut, jag antar Hugo Hogbrings utmaning om en debatt kring detta - under rättvisa former.

Ayman Fare, SSU, Sölvesborg