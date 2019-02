Ställer V samma krav på ridsport som på cirkus?

Svar på insändaren "Djurrätt går före företagande".

Kringresande är en omskrivning för romer. Det fastslås i en dom i Svea hovrätt gällande polisens kringresanderegister. I likhet med Diggiloo och motsvarande turnerar cirkusföretagen.

Det är korrekt att Cirkus Maximum 2017 hade ett föreläggande med vite hängande över sig om inte hästarna fick gå fritt i hagar varje dag. Vitet utlöstes aldrig.

Cirkus Brazil Jack har inte haft egna djur på 20 år. De har hyrt en eller två akter med hästar och hundar per säsong. Det är upp till varje företag att välja om de vill ha djur eller inte.

Domen i kammarrätten gäller ett beslut i Västervik, där jag som boende i kommunen överklagade. Kommunen fick av förvaltningsrätten möjlighet att redigera förbudet så att det bara gäller djur som varit förbjudna sedan 1960 på cirkus i Sverige. Kammarrätten konstaterade att förbudet saknar egentlig rättslig verkan och släppte igenom det som en opinionsyttring. En moderat lämnade in en cirkulärmotion från djurrättsaktivister. Det är inget som hans parti är stolt över idag, när samma aktivister terroriserar lantbrukare.

Cirkusakademien har ingen uppfattning om och i så fall vilka djur som ska tillåtas för uppvisning, tävling och utställning. Vårt enda krav är att lagar och regler ska gälla lika för alla, för djurens bästa och inte beroende på vem som äger dem.

Dagens regler strider mot den grundlagsstadgade likabehandlingsprincipen. Som exempel är det tillåtet för hästsporten att hålla hästar uppbundna 16 timmar per dygn och transportera dem 14 + 4 timmar per dygn.

Cirkusakademien kan tänka sig en positiv lista över vilka djur som får användas för uppvisningar, tävlingar och utställningar, under förutsättning att likabehandlingsprincipen respekteras. Vi kan även tänka oss att transporttiderna begränsas till en timme per dygn och att inga djur får hållas uppbundna annat än under transporter och vid skötsel. Sveriges cirkusar kan redan idag möta dessa krav. Frågan är hur det går för ridsporten?

Ställer Vänsterpartiet i Karlskrona upp på samma regler för alla djurhållare, inklusive Karlshamnstravet och Karlskrona-Lyckå Ridklubb?

Janne Näsström

Ledamot i Cirkusakademien