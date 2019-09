Sune Håkansson: Beslutssättet påverkar resultaten

Foto: Mattias Mattisson

Stundom föreslås organisationsförändringar. Ofta finns ett rättviseargument bakom förslagen. ”Låt staten ta hand om sjukvården, så får vi samma kvalité överallt”, är ett exempel.

En anledning till att beslut fattas på regionnivå är just att det ska finnas möjligheter att ha en ”egen” inriktning. Man ska lokalt kunna bestämma att välja att ha en sämre sjukvård, för att kunna hålla skatten nere. Man ska kunna bestämma att hålla skatten nere, genom att låna mer och låta barnen betala mer.

Om sjukvården förstatligades, tror jag, att det efterhand blir så att man ska söka sig till närmaste sjukhus. Västra Blekinge skulle få söka vård i Kristianstad. Alternativet är att antalet sjukhus blir färre i landet. Ett sjukhus i Ronneby skulle bättre täcka nuvarande Blekinge. Söker vi den linje, där lika många blekingar bor öster om linjen som det finns väster om linjen, hamnar vi inom någon kilometer från Ronneby torg.

Äldreomsorgen: I vårt län har varje kommun sin egna konstruktion av taxor och hyror. Mitt intryck är att hela Blekinge ligger lågt. För maten torde Ronneby ligga lägst, vilket är anmärkningsvärt. Moderaterna styr, men subventionerar den kommunala maten mer än vad som är vanligt i S-styrda kommuner. På samma sätt är det inom hemtjänsten. Låg avgift för städning medför att kommunen konkurrerar ut privata alternativ. Politikernas, och väljarnas, uppgift är att bestämma vad som är bäst.

Kyrkan: Förr var det samma beslutsfattare för kommunala som för kyrkliga frågor. Under årtionden har vi sett nedläggningar av skolor, sällan av kyrkor. I Vissefjärda församling i Småland klagade kyrkoherden redan under 1950-talet på den låga besöksfrekvensen vid högmässorna. Antalet var strax under 160 per söndag. Numera är antalet besökare under 40. Antalet högmässor har minskat. I Ronneby kommuns båda församlingar är det sannolikt ännu en bit sämre.

Min gissning är att om kyrka och kommun hade haft en sammanslagen budget, hade äldreomsorg och skola fått mer, kyrkan hade fått mindre.

Sune Håkansson, Johannishus