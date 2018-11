Tre tips till butiksägare i Ronneby

I mina ögon har handeln i Ronneby haft många år på sig att anpassa sig till den förändring som skett under rätt många år och tyvärr ligger många butiker och kedjor ordentligt efter. Istället för att skuldbelägga de som handlar på nätet behöver man fokusera på att göra butikerna intressanta att besöka.

Det är här både problemet och lösningen ligger.Hur kan du skapa innehåll som gör att jag kommer in i butiken? Ja, det kan innebära att du måste flytta öppettiderna till 12:00–20:00. Idag får vi all världens musik för 99 kronor per månad på Spotify och vi kan få hur mycket film och serier vi orkar konsumera på Netflix för ungefär samma kostnad.

Tiderna förändras och så även våra beteenden. Här tre tips till de butiker som inte vill ha stängt när klockan slår år 2020.

1. Tjänstefiera – fokusera på upplevelser – inte enbart produkter. När handeln flyttar på nätet behöver tjänster flytta in i era butiker. Frisering, byte av mobilskal, smink inför fest, etcetera. Exempelvis klädkedjan American Eagles Outfitters lockar studenter och andra unga vuxna genom att erbjuda tvättmaskiner i butiken. Medan tvätten snurrar provar kunder nya kläder och skapar samtidigt en stark relation till varumärket. "Vilka tjänster kan du erbjuda som får mig att komma till din butik?"

2. Skapa relevant innehåll. När butiker mer och mer blir showrooms till sin egna näthandel behöver butiker skapa innehåll som får oss att flytta fötterna in i butikerna. Seminarier, kurser och workshops. Sätt av en tid i veckan för något intressant som kopplas till just ert sortimentet.

De Fjällräven-butiker som lanserats runt om i världen går som tåget tack vare löpande kurser, seminarier, filmvisningar och annat som får människor att ha en anledning att besöka butikerna och uppleva produkterna på plats.

3. Investera i butiksupplevelsen. Gamla och trötta ställ, takbelysning som för tankarna till gymnastiksalar och inredning från 00-talet. På nätet finns virtuella provrum, filmer och inspiration. Kontrasten är för stor. Nätet vinner. Tyvärr ser man flera exempel på där investeringarna i butikerna stått stilla. Hur känns det att komma in i Er butik? Vad kan Ni förändra för att göra besöket till en upplevelse?

Detta är bara tre välmenta tips till er som driver butik. För jag vill gärna ha några butiker kvar i centrum och jag lider med de butiker som måste slå igen men främst de anställda som tappar sina jobb och vi som kunder får vandra i ett “dött” centrum.

E-handeln kommer öka, det vet vi. Frågan är, vilka kedjor kommer inse att det skett en förändring och anpassa sig och vilka kommer jobba som förut och stänga innan 2020? Återigen, beklagligt men det här är frågan som alla butiker borde ställa sig en dag som denna. Svårt? – JA! Men tro mig, alternativet är sämre.

Yanne S, Ronneby