Insändare: ”Våra cirkusar bäst för djuren”

Djurens Rätt har under kampanjtemat "Circus Extreme Pain" målat upp en bild av svenska cirkusföretag som kringresande sällskap med fastkedjade djur i trånga burar vilka piskas blodiga.

I verkligheten är svenska cirkusar landets hårdast reglerade, mest kontrollerade och dokumenterat bästa djurhållare.

Cirkusakademien har tömt svenska arkiv på allt om djur på cirkus i form av anmärkningar, förelägganden, åtal och domar. Vår rapport har tillställts Djurens Rätt centralt med en begäran att inkomma med ytterligare material. Inget sådant finns. Numera har Djurens Rätt dämpat sina anklagelser till det som framkommer i insändaren. Inte heller det är sant.

Ni påstår att djuren transporteras ofta och långa sträckor. Sanningen är att många privata djur transporteras lika ofta och längre, t ex till och från hunddagis. Transporttiderna för djur på svenska cirkusar är mellan 10 och 60 minuter per dygn under säsong. Ni påstår att djurens utevistelser begränsas till små, tillfälliga inhägnader. Sydöstran har publicerat en bild som visar motsatsen, svenska cirkusdjur har betydligt mer utrymme än hästar på tävling och hundar på utställning.

Ni påstår att djuren förmås att göra onaturliga konster. Till skillnad från t ex hästsport, där djuren ska passa in i en mall, utgår cirkusdressyr från vad djuren tycker är roligt. Nu ska ärligt sägas att hästsporten väljer ut djur som gillar tävlingsformen, annars blir det inga bra resultat.

Cirkusakademiens granskning visar att flertalet domar om brott mot djurskyddslagen gäller privatpersoner. Vi hittade även fem politiker som de senaste tio åren dömts för djurskyddsbrott och/eller till djurförbud, bland dem en SD-politiker i Blekinge som 2015 fick djurförbud.

Under samma period finns inte ett enda åtal, än mindre någon dom, mot vare sig svenska eller utländska cirkusföretag. Det enda under de senaste 20 åren är ett djurförbud 2004 mot en tysk cirkus.

Janne Näsström, ledamot i Cirkusakademien