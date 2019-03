Insändare: ”Vården fungerar inte utan oss”

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Löneavtalet mellan SKL och Vårdförbundet är uppsagt och upphör den 31 mars. Nu måste det ske en förändring! Det måste löna sig att rädda liv!

För att du som invånare även i framtiden, oavsett tid på dygnet och veckodag, ska få rätt vård, krävs en löneinjektion för personalen då löneutvecklingen inom vården inte är tillfredsställande. Bäst löneutveckling har Vårdförbundets yrkesgrupper i början av karriären, sedan planar de ut redan vid 35 års ålder.

Många väljer idag andra administrativa arbeten inom vården, då detta i nuläget i stort sett är enda möjligheten att göra karriär. Många väljer också att helt byta yrkesinriktning vilket gör att ryggraden i vården, de med stor kunskap, går förlorade. Detta leder till bemanningsbrist, stängda vårdplatser, ökade vårdköer och hög personalomsättning med svårigheter för nya medarbetare att få en bra introduktion i yrket.

Det är av stor vikt att erfaren och yrkesskicklig personal stannar kvar i patientnära vården. De har störst möjlighet att föra vidare viktig kunskap och ge nya medarbetare vägledning så de känner sig trygga i sin nya profession.

Vi är avgörande för att vården ska fungera. Många av oss jobbar dygnets alla timmar, årets alla 365 dagar. Då det är svårt att behålla erfaren personal, så väl som att rekrytera nya medarbetare, medför detta bemanningsproblem som leder till övertid med många extrapass och därmed slutkörd personal.

Vården fungerar inte utan att vi finns där, alltid. Det är sjuksköterskor som tar dig till sjukhuset med ambulans och som redan där startar en kvalitativ vård med hög kompetens. Det är vi sjuksköterskor som reagerar när dina närstående plötsligt blir sämre klockan tre på natten. Det är vi som ser till att läkaren kommer när det behövs. Det är vi som tar prover och kontroller för att utreda varför någon mår dåligt. Det är vi som ger läkemedel för att lindra, behandla och bota. Det är vi som är omvårdnadsansvariga. Det är vi sjuksköterskor inom psykiatrin som tar hand om dig eller en familjemedlem som mår psykiskt dåligt, något som kan hända oss alla, oavsett livssituation. Det är vi röntgensjuksköterskor som tar de perfekta röntgenbilderna så att läkarna får den information de behöver för att sätta in rätt behandling. Det är vi biomedicinska analytiker som analyserar prover i alla dess former som bidrar till att patienterna får rätt behandling. De är vi barnmorskor som hjälper en ny människa och familjemedlem till världen. De är vi sjuksköterskor som finns till hands och lindrar vid livets slut. Våra professioner finns för alla invånare, under hela livet.

Vi kräver nu löneutveckling för våra professioner! Genom ett bättre löneläge blir det mer attraktivt att jobba och utveckla sig inom vården och med detta kan bemanningsproblematiken bli mindre. Med mindre bemanningsproblem blir det också en bättre arbetsmiljö och en högre patientsäkerhet.

Vi mobiliserar nu och våra professioner står enade. Nu är det vår tur att bli rätt värderade.

Vi är vården!

Några förtroendevalda för Vårdförbundet

Blekingesjukhuset Karlshamn