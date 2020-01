Varför ingen vänsternationalism?

I ledaren onsdagen den 8 januari skriver redaktör Bülow om ”högernationalism”. Och på sidan 2 skriver någon ”stolle” att vänsterns nationalism dog med Palme. Så rätt som det är skrivet.

Palme vägrade både franska romer och vietnameser att komma till Sverige och få medborgarskap. De var inte integrerbara! I dag släpper vi in tiotusentals människor som enligt vetenskap och experter överhuvudtaget inte är integrerbara i ett västerländskt samhälle. Dessutom har Sverige ett socialförsäkringssystem som är så utom all styrsel och kontroll att tre f.d. direktörer i försäkringskassan skriver en protest på DN debatt. Och hela tiden gråter vänstern, från V till L (och under en tid även M) över SD:s ondska istället för att rätta till allt det som gått fel. Är det konstigt att SD framstår som det stora ledljuset i vänstermörkret?

På den tiden när jag gick och knackade dörr för att dela ut S-valmaterial fick jag mun- och örongripligen (gu-ske-lov aldrig handgripligen) lära mig att så kallade enkla människor inte är så lättlurade som politiker (och lederskribenter?) tror. De upplever Sveriges sönderfall på ett annat sätt än försäkringsdirektörerna, men var fullkomligt klar över att de upplever det. Och vänstern gråter, spottar, bespottar och fräser istället för att göra något vettigt.

Vänsterns ”gråterskor” och högerns rövarbaroner håller sakta men säkert på att göra om det här landet till en bananrepublik. När får vi se en vänsternationalism för att återupprätta det folkhem Per Albin drömde om och som nu SD tagit patent på?

Utrangerad sosse