Varför sveks Sara Rudolfsson av KD och C?

Vi är nog flera – i och utanför Olofström – som grubblat över varför det sparkade kommunalrådet Sara Rudolfsson (S) inte fick något stöd av sitt partis koalitionspartner, Kristdemokraterna – eller av Rolf Jönsson i Centern som annars brukar ha mål i mun och ej sällan skriva sin mening i medierna.

Om KD hade markerat för Jan Björkman att partiet hoppar av som Socialdemokraternas nödvändiga stödparti, och Jönsson gått upp i offentlig hög decibelsiffra, skulle kanske Björkman hejdat sig i sin för den stora allmänheten obegripliga iver att öppna falluckan för Rudolfsson, som för övrigt lugnt hade kunnat sitta kvar och negligerat den fula attacken. Hon var ju vald av fullmäktige för en fyraårsperiod.

Men det redan i fjolårets val sargade maktpartiet i kommunen – som under decennier vant sig vid att styra och ställa efter behag – blev då beroende av KD och V. De är två koalitionsbröder, som historiskt och politiskt är varandras motsatser men som skyndade sig att undsätta Socialdemokraterna. Varför KD därmed gick in i famnen på ett parti med rötterna i den kommunistiska ideologin – varifrån för övrigt också Björkmans kandidat och valda kommunalråd kommer – är mer än förvånande. Det är helt enkelt obegripligt. Europas historia under efterkrigstiden reflekterar ju bilden av den kristdemokratiska kampen mot kommunismen förtryckarsystem. Har detta gått KD:s gruppledare i Olofström, Thommy Svensson, helt förbi?

Ge oss därför, bäste Svensson, en förklaring till Ditt motsägelsefulla hopp över de politiska skaklarna! Och berätta också nu i spåren efter Jan Björkmans, även för alla icke S-märkta, motbjudande agerande, varför KD inte försökte rädda Sara Rudolfsson. KD satt ju med Svarte Petter i rockärmen.

Och, som nämndes ovan, varför tillkännagav inte den ibland så frispråkigt Rolf Jönsson, sin åsikt om detta fulspel? Nu har han fått Jan Björkman som det bakom kulisserna verkliga kommunalrådet i stället för Morgan Bengtsson, vilken inte var Björkmans förstahandsalternativ.

Det är nog få som tror att Rolf Jönsson ville ha det så. Men det vet han ju bäst själv. Låt oss få veta, hr C-ledare!

Bengt Olof Dike