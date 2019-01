Vi ser fram emot ett nytt spännande år

Det enda man kan förvänta sig är det oväntade! Det var en av Sveriges mest folkkära friidrottsutövare, Susanna Kallur, som yttrade de orden, sedan hon fallit på första häcken i OS-semifinalen 2008 i Peking i Kina.

Alla ser vi fram emot ett nytt spännande år, där ev. motgångar blandas med visioner och positiva händelser.

Vid nobelfesten dec. 2019 kommer Sara Danius att ta fasta på 2018 års julklapp – det återvunna plagget – och uppträda i samma färgstarka klänning som hon hade 2018.

Vid sin sida går Vladimir Putin. Han är stolt över att nobelpriset i litteratur har gått till Ryssland. Den fulltaliga Svenska Akademien har gjort ett bra val.

Putin kommer inte till Sverige enbart för att dansa. På hemvägen besöker han Karlshamn och berömmer kommunledningen på vilket sätt de planerat och genomfört arbetet med gasledningen Nordstream 2. Men två gasledningar från Ryssland till Tyskland är en för mycket.

Ny modern teknik har medfört att förnybar energi på lång sikt slår ut det fossila bränslet, som gas och olja. Men Ryssland har fler naturtillgångar förutom olja och gas. Det är framför allt sötvatten! Perfekt att en gasledning görs om och förgrenas till Gotland, Öland och Blekinge med sötvatten. Då kan jordbrukare, livsmedelsproducenter, industriägare med flera andas ut.

Sydöstra Sverige kommer att blomstra som aldrig förr även under en torrsommar av 2018 års modell. Solna sitter två erfarna och kloka herrar som har fått i uppdrag att utarbeta ett samarbets- och nedrustningsavtal mellan Sverige och Ryssland.

Det är Jan Eliason (ordf) och Dr Wladimir Baranovsky (vice ordf.) för SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut som smider planer. Från och med år 2022 kan Ryssland leverera stora mängder sötvatten till sydöstra Sverige. I gengäld kommer Sverige att låna ut en helt nybyggd U-båt, modell A26, lokalproducerad i Karlskrona.

Jag menar att det sätt vi i dag bygger upp vårt försvar, med stora klumpiga U-båtar, ”Patriot” luftvärn och ett 100-tal Jas-plan om några årtionden kommer att vara föråldrat! När ska vi människor runt om i världen lära oss uppträda ”mänskligt”?

Vad som förvånar mig är att två kvinnliga riksdagsledamöter från Blekinge, Heléne Björklund (S) och Annicka Engblom (M) före jul i lokalpressen ”kivades” om vilket politiskt parti som har för avsikt att satsa mest på försvaret. Engblom skriver att försvaret av Sverige är en av politikens kärnuppgifter.

Under år 2018 påstår 1/3 av Sveriges kvinnliga befolkning att de känner otrygghet att under mörka kvällar vistas utomhus. Varför är det så? Varför var det 1457 st. bilar som brann upp år 2017? Varför var det 429 st skolbyggnader som antändes under 2017? Varför var det 44 st människor som sköts ihjäl under år 2018?

Under år 2018 har polis, säkerhetspolis, MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) gjort ett jättejobb att på bästa sätt svara för svenska folkets ”mänskliga säkerhet”.

Dessa tre myndigheter borde tillsammans på sikt tilldelas lika stor andel av den statliga kakan som den militära verksamheten. Man behöver inte vara ett matematiskt snille för att inse att för varje miljard som satsas extra på militär verksamhet, så är det något annat som prioriteras ned.

Rune Bengtsson, Bräkne Hoby