Vi vill införa privata alternativ i vården i Blekinge

Det finns anledning att bemöta Kjell Hallbergs påståenden i Sydöstran söndag den 18 mars (Varför lär sig inte politikerna någonting?) som i båda sakfrågorna har en helt felaktig historiebeskrivning. Direkt efter mitt tillträde som landstingsråd 2009 kontaktade jag tre olika vårdföretag för att ta reda på om dom var intresserade av att ta lägga anbud på hela eller delar av driften på sjukhuset i Karlshamn.

Huvudfrågan till företagen var akutverksamheten.Ett företag visade stort intresse och vi gick därför vidare med fördjupade samtal. Företaget inhämtade all tillgänglig information om produktion och organisation samt kostnader.

Det tål att understrykas att enbart offentligt publicerad information användes. Jag har därefter presenterat en tänkbar lösning och tilltänkt prislapp för en entreprenad av i första hand akuten i Karlshamn och i andra hand hela verksamheten. Vad jag aldrig har argumenterat för är en renodlad privatisering det vill säga att landstinget skulle sälja både byggnader och verksamhet.

Detta av det enkla skälet att ingen har varit intresserad av det. Kjell Hallberg gör alltså klokast i att hålla isär privatiseringar och entreprenader. Till bilden hör att tänkbara företag till sist lät meddela att det politiska klimatet hos Socialdemokraterna i Blekinge var så fundamentalt grundmurat mot all slags privat verksamhet att man inte längre kunde se någon möjlighet.

Detta motstånd visade sig senare genom att Blekinge, under hot om vite, var sist i Sverige att tillåta privata vårdcentraler. Låt det sjunka in en minut. Under hot om vite införde alltså Socialdemokraterna i landstinget högst motvilligt privata vårdcentraler. De vårdcentraler som patienterna i Blekinge är mest nöjda med enligt de undersökningar vi får ta del av.

Att jag skulle vara motståndare till eller under min tid som oppositionsråd inte ska ha försökt att få till privata lösningar för bland annat Karlshamn är helt enkelt inte sant. Varken jag, Moderaterna eller Alliansen sitter i knät på Socialdemokraterna. Det är möjligt att Kjell Hallberg saknar en högröstad opposition som enbart går ut på att beskriva hur fullständigt värdelösa Socialdemokraterna är. Så jobbar dock inte vi.

Vi gör allt vi kan för att få ut våra moderata idéer och våra moderata förslag till medborgarna, men alldeles enkelt är det inte tyvärr. Verkligheten i landstinget Blekinge under Socialdemokraternas snart hundraåriga styre talar sitt tydliga språk med ekonomi i kris och längre köer. Inom Moderaterna och inom Alliansen pratar vi mycket hellre om vad vi vill göra istället för att prata om andras misslyckanden.

Alliansen presenterar varje år vårt förslag till planer för framtiden och en egen budget. Alliansen sätter laget före jaget. Det betyder att det Alliansen lovar, avser vi att hålla. Vi håller ihop, tar gemensamt ansvar och pratar om framtiden.

Det känns väldigt oroande att man från opinion västblekinge och Kjell Hallberg går i opposition mot oppositionen i landstinget hela tiden. Vi har helt ärligt inte mycket att säga till om eftersom Socialdemokraterna tillsammans med stödhjulen, som om några sitter i knät på S, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har egen majoritet.

Jag föreslår att man riktar sin ilska, sin frustration och sina frågor mot Socialdemokraterna istället. Det är faktiskt de som har styrt landstinget Blekinge sedan 1923. Det hoppas vi förstås förändra efter valet i höst så vi får till en förändring med införande av fler privata alternativ, kortare köer och en ledning som tar hand om sina medarbetare och lyssnar på sina patienter. Det är sjukvården och medborgarna i Blekinge värda.

Alexander Wendt, M, oppositionsråd i landstinget Blekinge