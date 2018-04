Ännu en misstänkt gripen för swishrån

Foto: Jessica Gow/TT

En tredje person greps i fredags misstänkt för inblandning i ett rån där en man under pistolhot tvingades föra över pengar via Swish.

En man i 25-årsåldern har under en tid varit anhållen i sin frånvaro misstänkt för grovt rån. I fredags kunde han gripas i Västervik.

Sedan tidigare sitter en 20-årig kvinna häktad misstänkt för samma rån. En man i samma ålder begärdes också häktad efter rånet.

Det var på kvällen den 11 mars som en man blev rånad under pistolhot. Han blev tvingad att föra över pengar via betalappen Swish. Under hot skulle mannen skicka över pengarna till den kvinna som nu är häktad.