Babylycka i exotisk värld

Foto: Gunnel Persson

Två krokodilbarn har fötts. I morgon ska de döpas. Kroko & Dill och Zigge & Zelma är några av alla namnförslag som trillat in under helgen.

Mamma Baby, och pappa Blyger, 12 respektive 17 år gamla har blivit föräldrar.

– Det var en magisk känsla, det är första gången jag sett en krokodil krypa ut ur ägget, säger Johannes Karlsson, delägare Blekinge exotiska värld.

Foto: Gunnel Persson

Det var den sjätte juni som Johannes upptäckte att trubbnos krokodilen Baby hade lagt ett tio-tal ägg i terrariet. Han plockade upp dem ur vattnet och la dem i en äggkläckningsmaskin.

Fem månader senare, den 3 november visade det sig att två krokodiler, en hane och en hona, var nyfikna på livet.

– Jag var där. En flög rakt ut genom skalet. Magiskt. Det är första gången som det skett en krokodilfödsel här, säger Johannes med ett leende och plockar upp de busiga syskonen som leker i vattnet.

Flickan väger i dag 39 gram och är 23 centimeter lång, killen 44 gram och är ett par centimeter större.

När blir det fullvuxna?

– Det beror på hur mycket mat de får, jag tippar att det tar cirka fem till sex år. Då kommer de att väga runt 18 till 35 kilo, säger Johannes.

Till sina måltider bjuds krokodilbarnen på insekter, småfiskar och pinkie. Tänderna är sylvassa.

Vad gillar de bäst?

– Pinkie, det är musbebisar.

Krokodilerna är av arten trubbnos även kallad dvärgkrokodil och är en av världens minsta. I vilt tillstånd lever de i Afrika. Under 90-talet blev de starkt utrotningshotade på grund av extremväder. Det svämmade över och krokodilerna forsades ut till större vattendrag.

– Här blev de uppätna av bland annat andra krokodiler. Nu ingår de i ett avelsprojekt för att öka populationen.

Under helgen har besökare fått se krokodilerna i ögonen och lämna in förslag efter att ägarna efterlyst namntips till krokodilbarnen. Kroko & Dill, Zigge & Zelma och Arne & Alisa är några av det 20-tal som trillat in.

– Vi har fått in många fina förslag. I morgon blir det namngivning, säger Johannes Karlsson.