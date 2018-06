Barbados till julshow i Bellevueparken

Foto: Ulf Michal

Julen är ännu långt borta men redan nu planeras det för julshow i Bellevueparken. Årets stora attraktion blir dansbandet Barbados.

Under de senaste tre åren har det hållits julbord med show i Bellevueparken. Förra året lockade evenemanget över 2000 gäster. I år hoppas arrangörerna på Best Western Karlshamn toppa det, och har därför tagit in det ikoniska dansbandet Barbados som huvudnummer.

– Detta passar bra in med den profil som vi vill sätta på våra julbord. Vi ser fram emot årets julbord, säger Johan Holgersson, Best Western Karlshamns hotellchef, i ett pressmeddelande.

Barbados är ett riktigt hushållsnamn med välkända låtar som Hold Me, Belinda, Kom Hem, Se Mig, Allt Som Jag Ser, Världen Utanför och Bye Bye. De har under de senaste sjutton åren gett ut tretton fullängdsskivor och ett tjugotal singlar. De har även hunnit med tre grammisar, tolv guldskivor, tre platinaskivor samt Melodifestivalen inte mindre än fyra år i rad, 2000-2003.

Med start den 30 november, och sedan tre helger framöver, kommer de hålla i underhållningen på julshowen i Bellevueparken. För den övriga underhållningen står husbandet Jacobson Live och DJ Elme.