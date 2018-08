Bengtzing inviger bussar med raketfart

Foto: Johan Hultgren & Blekingetrafiken

Fler turer och insatta snabbussar ska få folk att välja buss i stället för bil.

Blekingetrafiken firar satsning genom att bjuda till torgfestligheter på lördag.

Linda Bengtzing och Pappa Kapsyl kommer att vara där.

Busskartan har ritats om och på måndag början den gälla. Det blir fler turer, snabbussar dyker upp och kvälls- och helgtransporterna angenämare.

– Vi vet att det är många som reser morgon och eftermiddag och att restiden är viktig. Kunderna vill komma fram så fort som möjligt. Snabbussar har visat sig vara ett framgångsrikt koncept i Karlskrona där vi gjorde satsningar i busstrafiken för två år sedan, säger Pär Welander, trafikplaneringschef på Blekingetrafiken.

Busslinje 1 ska köra mellan Svängsta, Asarum och Karlshamn. Under morgon- och eftermiddagsruschen sätts snabbussar till resecentrum in, som går via Asarum. Kortaste vägen gäller och bussarna stannar endast på de stora hållplatserna där många reser ifrån. Restiden kapas med cirka fem minuter.

Under kvällar och helger utökas turerna mellan Karlshamn och Svängsta samt mellan Karlshamn och Mörrum. Två busslinjer berörs och i paketet ingår Asarum som båda linjerna passerar.

Linje 250 berör Åryd, Hällaryd och Karlshamn. Förutom att det blir fler turer får resenärer även tillgång till anropsstyrda turer. En timme innan avfärd ska man höra av sig till Blekingetrafikens beställningscentral och tiderna finns utsatta i tidtabellen.

Vid planeringen har Blekingetrafiken även passat på att se till att tidsmarginalen utökats vid eventuella byten till och från tåg eller buss.

Invigningsfesten drar i gång klockan tio på lördag med mat, prat och musik.

Här är programmet:

10.00, 11.00, 12.00 - Föreställning för barnen med Pappa Kapsyl.

13.00 - Invigningscermoni, konferenciär Paula Gullbring. Därefter äntrar Linda Bengtzing scenen.

14.00 - Festen slutar.

• Det bjuds på enklare mat och aktiviteter för både vuxna och barn.

• Blekingetrafiken och Bergkvarabuss är på plats för att svara på frågor.