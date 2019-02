Döms och kör rattfull om och om igen

Den 55-årige mannen ger sig gång på gång olovligen ut på vägarna. Nu döms han till en månads fängelse.

Så sent som under förra året dömdes mannen vid två tillfällen till en månads fängelse för narkotikabrott, rattfylleri och olovlig körning. Sammanlagt förekommer han under 59 avsnitt i belastningsregistret och ett övervägande antal rör olovlig körning.

Nu döms han åter till en månads fängelse efter att polisen stoppat honom på Norra Holländarvägen i Svängsta i november förra året. Han var vid tillfället påverkad av amfetamin och saknade liksom tidigare körkort.