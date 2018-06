Drakfestival för barnen på Östersjöfestivalen

Foto: Sydöstran

Drakar blir ett nytt inslag på Östersjöfestivalen i år. I Rosengården arrangeras Karlshamn kite festival.

Den lilla festivalen vänder sig till barn och det är drakflygning det handlar om. Det är föreningen Whisper of the sun, som under flera år arrangerat liknande festivaler i Karlskrona och på Hasslö, som nu expanderat till Karlshamn. I samarbete med Studieförbundet NBV bjuder föreningen in alla barn till kostnadsfria workshops där man får lära sig konsten att bygga drakar samt flyga dem. Professionella drakbyggare och drakflygare håller i trådarna.

Drakfestivalen arrangeras den 19 juli.