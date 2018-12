Efter skadegörelsen – här är lösningen!

Foto: Gunnel Persson

En unik satsning ska få bukt med skadegörelsen i Karlshamn – nu erbjuds ungdomarna kurser i bland annat hiphop, breakdance och DJ.

– Genom detta för unga chansen att skapa ett nätverk med nya kontakter, säger Rachid Merzi som ska hålla i breakdancen.

Benny Jonasson på Studieförbundet Vuxenskolan kläckte idén tillsammans med kommunens integrationsstrateg Ingmar Holgersson och Cecilia Clang hos Karlshamnsbostäder.

Under fredagsförmiddagen presenterade man sitt projekt när man vill bjuda in ungdomar från 12 år och uppåt till ”You got to move it” via drop-in kvällar på The Tube, danshuset i den gamla panncentralen som invigdes 2013.

– Vi gör en unik ungdomssatsning. Vi erbjuder kurs i hiphop, breakdance, dancehall och DJ/musikproduktion, säger Benny Jonasson, SV, Studieförbundet vuxenskolan.

Foto: Gunnel Persson

Varför?

– Vi har haft en del problem med nedskräpning, klotter och skadegörelse. Vi vill få bort ungdomarna från gatorna. Gatulivet för mycket med sig, det är lätt att där hamna fel och syssla med fel saker, säger Ingmar Holgersson, integrationsstrateg och fortsätter:

– Det är mycket energi som ska ut ur kroppen. Här är får man chans till god energi, att ge sitt uttryck i något som man brinner för. Bli sedd bli hörd.

Rachid Merzi är en av kursledarna och han ser något stort i projektet;

– Jag växte upp med breakdance och fotboll, det var min första kärlek.

– Ungdomarna kommer att känna sig häftiga och få självförtroende och bli som ett gäng. Gänget som blir som ens familj, säger Rachid.

Foto: Gunnel Persson

Inbjudningar har skickats ut till alla skolor med barn från årskurs sex till gymnasieelever och ett personlig besök har gjorts på Väggaskolan för att pitcha drop-in kvällen och syftet med ”You got to move it”. Det blev väl mottaget.

– Drygt 100 elever var på plats och uttryckte att de gärna skulle vilja delta, säger Benny Jonasson.

Vad erbjuder ni?

– Nybörjarkurser med professionella instruktörer, träningstider med vuxna på plats och öppna grupper för deltagare med erfarenhet. Här är grundtanken att dansarna ska dela med sig av sina kunskaper och lära sig av varandra, säger Benny Jonasson.

Kommer det att kosta något?

– Den öppna gruppen kommer att vara gratis medan vi måste ta ut en terminsavgift för de andra grupperna. Avgiften ska subventioneras så långt vi kan, säger Benny Jonasson.

Vad hoppas ni på?

– Att många kommer att delta och att detta blir en permanent verksamhet, säger Benny Jonasson.

– Att erbjuda ungdomarna något som de brinner för, säger Ingmar Holgersson.

Framtiden?

– Att utöka utbudet med fler dansstilar och andra kreativa uttryck som exempelvis grafitti.