Deckarmysterier och djungeläventyr. Det är något av det som Filmrullen program bjuder på i höst.

Filmrullen, som är ett samarbete mellan kommunens kulturenhet och Metropolbiografen, riktar sig till de som är 11-14 år. Medlemskortet, som köps via kommunen, ger tillgång till fem filmer:

14/9 Coco

28/9 Los Bando

12/10

Monky

26/10 LasseMajas Detektivbyrå – Det första mysteriet

9/11 Jumanji – Welcome to the djungle