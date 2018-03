Under måndagsnatten, strax innan klockan två, larmar en person om pågående inbrott i bilar som står parkerade längs med Verkstadsgatan. Under samtalet lämnar de misstänkta tjuvarna området i en mörk personbil. Polisen konstaterar senare att gärningsmännen har brutit sig in, eller försökt bryta sig in i totalt fem personbilar. Vad som stulits är oklart och det finns ingen misstänkt.