Flytt ska lösa Karlshamns problem med begravningsbilar

Foto: Gunnel Persson

Trafiksituationen på Christopher Schrödersgatan har gjort det svårt för begravningsbilarna att köra in till Carl Gustafs kyrka. Nu har kommunen hittat en lösning.

Karlshamn-Trensum pastorat har tidigare vänt sig till kommunen för att påtala problemen med att bilarna som ska in med kistorna till begravningarna inte kan ta sig in. Orsaken är de lastbilar som står parkerade längs Christopher Schrödersgatan. Man har fått bära in kistorna från gata, någon som upplevts både som ovärdigt och som ett arbetsmiljöproblem.

De står i dag parkerade på höger sida av vägen, vilket göra att begravningstransporterna inte kan ta ut svängen tillräckligt för att ta sig in på kyrkans område.

Nu flyttas lastbilsparkeringarna till vänster sida av vägen, vilket ska ge det svängrum som krävs. Den cykelbana som finns på den sidan slopas.

– Det är låg hastighet där, så det går bra att cykla på den gatan ändå, säger Mats Dahlbom (C) som är ordförande i tekniska nämnden.