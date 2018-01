Fortsatt stort intresse för loppis i Bellevueparken

Foto: Joel Petersson

Under lördagen hölls årets första loppmarknad i Bellevueparken. Trots röd dag – eller kanske tack vare det – var intresset stort och besökarna många.

– Det har aldrig tidigare varit så här mycket folk under den första timmen när vi öppnade. Det är roligt att se att det nu är inarbetat, säger Jens Ekenberg från Ekenbergs Auktioner, som arrangerar loppmarknaderna i Bellevueparken.

Han säger att han var lite orolig eftersom lördagens loppmarknad låg på en röd dag och att antalet försäljare var något färre än vanligt – drygt 40 bord av max 70 stycken.

– Vi är nöjda. Det tar alltid tid att etablera något, men nu känner vi att vi inte behöver jobba så mycket med marknadsföringen och kan fokusera på annat istället, säger Jens Ekenberg.

Han har flera nya planer för den kommande säsongen.

– Vi kommer att arrangera loppis här både under Östersjöfestivalen i juli och under Bellevuefestivalen i början av september. Under Östersjöfestivalen vill vi erbjuda en familjär loppis även till turister och andra långväga gäster, och samtidigt förflytta festivalen till även den här delen av staden.

Foto: Joel Petersson

Anders Johnsson från Kallinge är en av de återkommande försäljarna på loppisen i Bellevueparken.

– Jag hade räknat med färre besökare i dag, så jag är positivt överraskad. Folk vill ut och hitta på något nu när de är lediga, och det märks, säger han.

– Jag tycker att loppmarknaden har blivit bättre och bättre för varje gång. Det här är ett av få ställen som har loppis inomhus under vinterhalvåret och det fungerar bra, säger han.