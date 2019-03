Han cyklar i kampen mot cancer

Foto: Nanna Jami

På lördagen cyklade tio lag i tolv timmar mot cancer i Karlshamn.

– Det är för en god sak som vi gör det här, säger Rolf Johansson som är en av deltagarna.

Under tolv timmar, mellan klockan sju och 19, på lördagen äger spinningmaratonet ”Spin of Hope” på Wellness Studio i Karlshamn rum. Syftet med arrangemanget är att samla in pengar till förmån för Barncancerfonden.

I lokalen finns det 25 cyklar. Varje lag får högst bestå av tolv personer som turas om att spinna.

– Vi har tio lag som anmält sig. Kostnaden är 1 500 kronor per lag. Om man väljer en guldcykel kostar det 3 000 och två av lagen som deltar har valt en guldcykel. Målet var att samla in 50 000 kronor, men hittills har vi fått in 16 426 kronor, säger Svante Martinsson som håller i arrangemanget på lördagsförmiddagen.

Mörrumsbon Rolf Johansson är en av deltagarna. Han lyckades att få ihop tolv personer till sitt lag.

– Laget består av kollegor, vänner och grannar. Det är för en god sak som vi gör det här. Jag är på plats i gymmet under hela eventet och kommer att rycka in om någon i laget inte skulle dyka upp. Jag håller tummarna för att slippa göra det, säger han och skrattar.

Eventet ”Spin of Hope” har samlat in pengar till Barncancerfonden sedan 2009.