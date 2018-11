Här är läslusten stor

Foto: Henrik Brandberg

Läsintresset är på topp på Prästslättsskolan. Under torsdagen var det final för ett lyckat läsprojekt som renderat i många tusen sidor.

Skolan brukar med jämna mellanrum fokusera lite extra på läsning och i samband med det senaste projektet har man kommit på ett konkret sätt att visa resultatet av läsningen. Tio sidors läsning har renderat i en centimeter på ett plastband.

I samband med avslutningen av projektet hissades alla band upp i skolans flaggstång och det kan konstateras att det blivit många band. Flera elever kunde vittna om många avverkade sidor.

– Jag har läst 757 sidor.

– Och jag har läst 1029 sidor.

– V har räknat våra band från höstlovet och skrivit in i en loggbok varje vecka, berättade Vakare Gradeckaite.

Under perioden har skolans bibliotek haft extra öppet och eleverna har kunnat titta in under alla förmiddagsraster.

På skolan har också ett par lärare skapat bibliotekssite där barnen kan lägga in bokrecensioner.