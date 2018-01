Inbrottstjuven körde lastbil på tippen

Under tisdagen upptäckte personalen på Västblekinge miljö AB (VMAB) att något inte stod rätt till på avfallsanläggningen i Mörrum. En lastbil stod inte på den plats man hade lämnat den. Det visade sig att någon tagit sig in på området och brutit sig in i en personalbyggnad. Väl inne fick tjuven tag på nycklarna till den aktuella lastbilen. Från VMAB:s sida kan man konstatera att inbrottstjuven kört lastbilen en bit inne på området och sedan lämnat den där. Man har vidare kunnat konstatera att man blivit av med ett bensinkort i samband med inbrottet.