Julia Nilsson Rapping: ”Jag tänker inte ljuga”

Inför jul börjar det tisslas och tasslas och julklappsjakten sätter fart. Vad önskas och vad ska vi köpa för julklappar? Vi vill ju att alla ska bli nöjda! Samtidigt ligger det dåliga samvetet längst ner i kundvagnen och granskar alla köp.

16-åriga Julia Nilsson Rapping, lokalkorre på tidningen, delar med sig av sina tankar inför att tomten knackar på dörren.

År efter år slår julhandeln rekord. Julhetsen och konsumtionen ökar kraftigt. Notiser på mobilen flaggar för jul redan i november, reklam trycks upp i ansiktet på oss och var vi än går ser vi stora röda reaskyltar. Plånboken har inte råd med alla de här julklapparna och det har inte vår framtid heller.

Produkter vi köper är gjorda av material som kräver stora resurser för att produceras. Ett exempel är klädtillverkningen. För att få fram ett kilo bomullstyg krävs det cirka 10 000 liter vatten. Dessutom odlas ofta bomullen i länder med vattenbrist.

Jag har under de senaste åren börjat shoppa allt mer second hand. Dels för att få en mer personlig och unik stil till ett billigare pris, dels för miljöns skull. Jag har upptäckt att second hand inte är ett begrepp för gamla och slitna kläder. Jag har upptäckt att second hand inte är ofräscht och att man kan göra riktiga fynd. Det enda som krävdes för att jag skulle inse allt detta var att jag gav det en ärlig chans.

Sedan finns det såklart massa olika slags second hand-butiker. Att handla på internet är exempelvis smidigt och utbudet är väldigt stort. Sedan finns det fysiska butiker. Vissa består av proppfulla hyllor och stora högar med plagg, andra består av noggrant utplockade märkeskläder i fina vintage-butiker. Väljer du att gå in i en butik som stämmer överens med det första exemplet krävs det ett visst tålamod. Precis likt en svampplockares sökarblick efter kantareller krävs det att du kan sortera bort de plagg du inte är intresserad av och fokusera på guldkornen. För jag lovar dig, det finns guldkorn för dig också.

För mig känns det som ett väldigt bra alternativ att köpa second hand i present. Jag visar då inte bara omtanke för personen som får presenten, utan även för alla runtom omkring mig. Jag förstår att det finns en känsla av oro för att den som tar emot presenten inte ska uppskatta den, samtidigt finns alltid den risken när du köper en present.

För mig var det ingen självklarhet, men jag gav bort ett second hand-plagg i julklapp förra året. Jag köpte ett par manchesterbyxor i mycket gott skick som i dag är välanvända.

Jag tänker inte ljuga, jag älskar att få och ge julklappar och för mig är det en stor del av julen. Det är en härlig tradition, så låt oss fortsätta handla presenter till varandra, men gör det på ett mer hållbart sätt.

Det sägs att julen är en högtid där vi ska umgås, vara snälla och visa kärlek. Det är möjligt att visa kärlek för dina nära och kära samtidigt som du visar kärlek till planeten.