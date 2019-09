JUST NU: Försvunnen man söks med ryttare och helikopter

Foto: Johan Nilsson/TT

En stor polisinsats efter en försvunnen 81-åring har pågått sedan midnatt.

Under tisdagsförmiddagen intensifierar man sökandet och sätter in både helikopter och ryttare.

Mannen född 1938 försvann vid lunchtid i måndags i Asarum. Under natten satte polisen in stora resurser i sökandet efter mannen, med bland annat hundpatrull.

Dock utan framgång och under förmiddagen har man nu adderat både helikopter och polisens ryttare och man efterlyser även tips från allmänheten via sin Facebooksida. Under förmiddagen hördes helikoptern surra över Karlshamnsområdet.

Mannen är cirka 175 centimeter lång, smal och grått hår och har ett gips på ena underarmen.

Den 81-årige mannen har varken skägg eller mustasch.

Har du uppgifter, ring 114 14 och be att få tala med polisens ledningscentral i syd.