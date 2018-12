Karlshamn fokuserar på våldsfri vecka

Foto: Tullverket

I Karlshamn anordnas under veckan flera aktiviteter i samband med ”En vecka fri från våld”. Bland annat blir det en föreläsning om anabola steroider.

Under veckan visas utställningen Cause of death: Woman” i rådhusets foajé. Under måndag och tisdag förmiddag kommer Karlshamns kvinnojour att finnas på plats i utställningen för att svara på frågor och informera om verksamheten.

På onsdag kväll hålls en föreläsning på BTH i rum Ria Grande på temat anabola steroider. Det är socionomen Tommy Moberg som är föreläsare. Han var en av landets första som kom att arbeta med behandling av de som missbrukar anabola steroider.

”En vecka fri från våld” lanserades av organisationerna MÄN och Unizon på ett nationellt plan och har sedan spridit sig runt om i landet.