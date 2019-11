Foto: Johan Hultgren

Efter år av väntan har beslutet tagits: Mörrum får en ny skola.

Prislappen landar på 234,5 miljoner kronor som ska ge 600 skolplatser och den väntas vara klar 2022.

Mörrums skola har varit på tapeten under en lång tid när det pratats skolor runt om i kommunen. Funderingarna och förslagen har varit flera under åren men under tisdagen kunde kommunstyrelsens politiker till slut fatta beslutet som innebär startskottet för en helt ny skola i Mörrum.

Beslutet innebär också att den gamla skolbyggnaden, exklusive gymnastiksalen, rivs.

År 2018 antog nämnden för barn, ungdom och skola (BUS) en prioriteringsordning gällande skolor i kommunen. I den listan låg en F-6 skola i Mörrum som nummer ett. Samma år började kommunens kvarnar att mala, bland annat genom att projekteringen drogs igång.

Totalsumman för projektet blir 234 500 000 kronor (investering 227 000 000 kronor och driftsbudget 7 500 000 kronor).

Foto: FOJAB

I den summan ingår bland annat rivning av den nuvarande skolan, nybyggnation samt hyra av paviljonger under tiden som arbetet pågår.

Orsaken till att det behövs en ny skola är ganska simpel: Mörrums skola är full.

Med nybygget ska tre skolor kunna slås samman till en: Mörrums skola, Hästarydskolan samt Bolsgården. Målet är att den nya skolan ska bli enhetlig och mer lättorganiserad vilket även ska bidra till bättre undervisning.

Ett annat problem med den nuvarande skolan är inomhusmiljöproblem och byggtekniska problem, något som inte är möjligt att renovera enligt kommunen. Hästarydskolan och Bolsgården är gamla byggnader som beskrivs som varken lokalmässigt eller ändamålsmässigt anpassade för den moderna skolan.

De båda skollokalerna ska kunna säljas efter att de lämnats år 2022, alternativt användas för annan kommunal verksamhet.

En annan viktig nyhet i skolan som nu ska byggas är att den ska vara framtidssäkrad genom att ha utrymme för fler elever i framtiden. En förutsättning för att kunna nå kommunens befolkningsmål om 50 000 invånare.

Skolan är ritad av Fojab arkitekter och den ska byggas av Asarumsföretaget JSB.

Under onsdagen hålls en presskonferens vid skolan där kommunledningen berättar mer om satsningen.

Texten uppdateras!