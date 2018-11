Kommunen går 59 miljoner back

Foto: Gunnel Persson

Delresultatet är närmre 92 miljoner kronor sämre än budget.

"Minusresultatet får inte fortsätta att växa”, konstaterar kommundirektören.

I augusti visade prognosen ett minusresultat på 20 miljoner kronor för 2018. Nu har den siffran stigit till närmre 59 miljoner kronor.

Det är nämnden för arbete och välfärd (AV-nämnden) som avviker mest från sin budget med ett minus på 35 miljoner kronor. Skolnämnderna tappar 14 miljoner kronor mot uppsatt budget och skatteintäkterna minskade med fyra miljoner. Flera effektiviseringar har skett under året men många har inte gett det resultat man hoppats på under året. 38,4 miljoner kronor hade man räknat med att spara in, vilket skulle ha snyggat till slutresultatet.

Året är dock inte slut än.

– Har vi lite tur sparar vi in lite pengar på uppvärmning och snöröjning. Hösten har varit varm, säger Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vad gör ni nu?

– Vi kommer inte att dra igång några nya större projekt, vi ser över vår bemanning och vi ska satsa på AV-nämnden, säger Per-Ola Mattsson.

AV-nämnden?

– Vi ska se över hyresavtal och organisera om. Har vi tillräcklig personal anställd med rätt kompetens kan vi ta hem placeringar och sköta vården i egen regi. En placering av en person kan kosta oss fem miljoner kronor, säger Per-Ola Mattsson.

Listan är lång vad gäller byggnadsinvesteringar. Den ska sorteras i önskemål och behov och hårt prioriteras. Det har satts en ram, 200 miljoner kronor får nyttjas 2019.

Den 4 december ska koalitionens budget vara satt och tas upp i KS. Förslag ska klubbas i fullmäktige den 17 december.

– Vi kommer att lägga en budget i balans, säger Per-Ola Mattsson.