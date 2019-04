Kraven för förslag från medborgarna höjs

Foto: Fredrik Persson/TT

Modellen för medborgarförslag ska göras om. För att kommunen ska utreda ett förslag kommer det framöver att krävas att minst 75 kommuninvånare stödjer förslaget.

Kommunen vill införa en ny modell av medborgarförslag. Frågan diskuterades i samband med kommunstyrelsens senaste sammanträde och väntas komma upp för beslut vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde.

Det står klart att det i framtiden kommer att krävas mer för att ett förslag ska tas upp och utredas. Ett förslag som lämnas in kommer att publiceras på webben där det kan bli föremål för omröstning och diskussion.

– Det är den typ av modell som används i Sölvesborg. Det krävs minst 75 underskrifter för att förslaget ska gå vidare, förklarar kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S).

Kanslichefen Erik Bergman menar att man på så sätt kan få en bredare förankring för ett förslag. Han konstaterar att de förslag som kommit in till kommunen många gånger mer haft karaktären av felanmälningar eller rena klagomål som berört enskilda medborgare.

– Det har varit mycket av typen; ”Det saknas en papperskorg här” eller ”Det saknas en lampa här”

Tanken är att förslagen ska publiceras på kommunens hemsida under en 90-dagarsperiod. Under den tiden ska man kunna logga in med bank-id via kommunens e-tjänst.

Per-Ola Mattsson konstaterar att det fortfarande går att göra sin röst hörd genom att skriva till kommunen.

– Det är inte förbjudet att skriva, men då behandlas det inte som ett medborgarförslag utan som en enskild skrivelse.