Foto: Pressbild

Dansbandet Wizex har en ledig period. Då samlas Blekinges Rat Pack på stadsteaterns scen.

– Thomas (Lindberg) har vanligtvis fullt upp med sitt i Wizex. Men de har bestämt att ta en ledig period så nu kör vi en kväll i april på stadsteatern, säger Marcus Schönbeck som är den andra halvan i föreställningen ”The Little Town of Rat pack”.

Föreställningen spelades inför fulla salonger i Ronneby för fyra år sedan och Schönbeck lovar en mera utvecklad show jämfört med debuten.

– Vi lägger till lite låtar och mellansnacket kommer att handla om både bra och mindre bra sidor hos artisterna.

Frank Sinatra, Dean Martin och Sammy Davis Junior framträdde under 1960-talet under just benämningen ”The Rat pack”.

"The Little Town of Rat Pack" på Stadsteatern den 12 april kl 19.00 med Thomas Lindberg från Wizex och Marcus Schönbeck från Ronneby. Efter två succéföreställningar i Ronneby 2015 så gör man nu en än mer utvecklad show på Karlshamns Stadsteater.

Det blir det bästa från den beryktade trion Rat Pack iklädda smoking och med ett följe av duktiga musiker. De kommer att bjuda publiken på en musikalisk upplevelse med det bästa av Frank Sinatra, Dean Martin och Sammy Davis Junior.

Marcus Schönbeck ingår vanligtvis i flera olika musikala konstellationer. Thomas Lindberg är alltså sångare i Wizex. Föreställningen på Karlshamns stadsteater är inbokad till den 12 april.