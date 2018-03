Foto: Gunnel Persson

Elvis Presley, linedance uppvisning och artros var några av ingredienserna på årets Hälsodag i Svängsta, som drog fullt hus.

You know I can be found, sitting home all alone...

– Nu ska vi visa vad pensionärerna går för, säger Lena Mattsson, linedanceinstruktör.

Elvis Presleys hit, Don't be cruel, strömmade ut ur högtalarna när 20 linedanceare intog Medborgarhusets scen i Svängsta under Hälsodagen.

– Det här är toppen, bra för hälsan och man blir gladare, säger Inger Nilsson.

PRO Svängsta anordnade under tisdagseftermiddagen en dag i hälsans tecken. Monica Nobach hade tagit initiativet.

Foto: Gunnel Persson

– 25 procent av svenska befolkningen är pensionärer. Det gäller att hålla sig frisk så länge som möjligt, annars räcker inte sjukvården till.

På plats fanns ett tiotal utställare. Det bjöds på föreläsningar, fika och olika träningsaktiviteter som pilates, gympa, qi-gong och linedance.

En av föreläsarna var sjukgymnasten, Ia Lindqvist, som föreläste om Artros. Artros är en sjukdom som kommer smygande, där ledbrosket i leden bryts ned istället för att byggas upp. Vanligast är att man får ont i sina knän, som då svullnar upp och värker.

– Artros drabbar var fjärde person över 45 år, berättar Ia.

Vad kan man göra åt det?

– Olika typer av träningsformer är bra, sund livsstil och gärna hålla kolla på sin vikt, tipsar Ia Lindqvist.

En träningsform kan vara dans till bra musik.

Foto: Gunnel Persson

– I fjol, när vi arrangerade Hälsodagen, hade vi bjudit in Lena Mattsson som är linedance-instruktör. Det blev succé. Ett 20-tal pensionärer anmälde sig på plats och ville att Lena skulle starta en kurs i Svängsta.

Så fick det bli och under ett års tid har de träffats en gång i veckan och dansat loss.

Hälsodagen har arrangerats tre år i rad. 2016 kom det runt 80 personer, året efter, 120 och under gårdagen ökade besöksantalet till 200. Lola Mattsson, 78 år, var på plats.

Tränar du något?

– Nej, det är trädgården som håller mig frisk.