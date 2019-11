Nu visas hemligheterna i Rådhuset upp

Foto: Johan Hultgren

Vad finns egentligen bakom dörrarna på Rådhuset? I december öppnas byggnaden upp för bland annat rundvandringar och frågestund.

Rådhusbyggnaden dominerar gatubilden från torget, med sitt höga torn och stora pelare. Bakom den pampiga fasaden sitter såväl förtroendevalda politiker som tjänstemän och administratörer som sköter allt från beslut om skolskjutsar till byggen av nya skolor.

Men hur bra koll har egentligen medborgarna på vad som händer bakom dörrarna? Den frågan ställde sig oppositionsrådet Magnus Gärdebring (M) när han skrev en motion om att öppna upp byggnaden och arrangera ett Öppet Rådhus.

– Jag fick inspirationen från Kristianstad där Öppet Rådhus har blivit uppskattat. Jag tycker att vi skulle kunna prova det även här i Karlshamn, så man som invånare känner att man får lite bättre insyn, säger han.

Motionen föll i god jord bland såväl partikamrater som politiska motståndare. Den 4 december är det därför dags för Karlshamns första Öppet Rådhus.

– Där var alla överens, det är ett mycket bra förslag, säger kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S).

På dagordningen står det bland annat rundvandringar i lokalerna och frågestunder med förvaltningschefer och politiker. Fokus den här gången ligger på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det är bygglovsarkitekt Matilda Natt och Dag samt tidigare fastighetschefen Ulf Ohlsson som håller i rundvandringarna.

– Vi kommer att guida runt och berätta mer om hur det gick till när huset byggdes, vad som har förändrats under åren och hur det används i dag. Vi kommer även att visa lite ”hemliga” rum som jag inte tror att allmänheten känner till, till exempel Rådhuskällaren, säger Matilda Natt och Dag.

För att kunna förbereda bra svar under frågestunden får besökarna gärna lämna in sina frågor i förtid. Det kan göras redan nu via hemsidan, under fliken ”Digitala tjänster”.

På schemat finns det även invigning av den från regeringen inlånade utställningen ”Fira demokratin” som kommer att finnas i Rådhuset under december månad och musikunderhållning från musikskolans gitarrister, visning av tjänster så som Karlshamnsförslaget och information om olika verksamheter – och fika.

Den 4 december är en onsdag och dagen drar igång från 15.00. Förhoppningen är att kunna göra Öppet Rådhus till en tradition.

– Vi får se hur det går och utvärdera. Men om många dyker upp och det finns intresse så lyder beslutet att detta ska bli ett återkommande arrangemang, säger Magnus Gärdebring.