Nytt band klart för Östersjöfestivalen

Foto: Tommy Svensson

Rockabilly-bandet The Boppers kommer att stå på Snäckans scen under fredagens Östersjöfestival.

– När bilutställningen flyttade från piren till Rosengården med Snäckan förra året gavs möjligheten att krydda eventet med underhållning som passar in i sammanhanget. Efter ett mycket lyckat premiärår där The Refreshments gav en konsert känns det väldigt rätt att gå vidare på samma tema i år. Därför är vi oerhört glada att kunna presentera The Boppers som inte behöver någon närmare presentation i sin genre, säger arrangören Anders Jönsson, i ett pressmeddelande.