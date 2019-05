Okrönt satirkung till Kreativums jubileum

Foto: Per Larsson / TT

Det verkar inte som att kungen kommer. Istället gästar en okrönt satirkung Kreativum i samband med science centrets 20-årsjubileum.

Det är i år 20 år sedan kungen var på plats i Strömma och invigde Kreativum. Det ska firas ordentligt i dagarna fem med start den 29 maj. Något kungligt besök blir det inte, men stjärnglans sprids ändå i och med att Jesper Rönndahl kommer på besök.

Han är bland annat känd från satirprogrammet Svenska nyheter och har skapat en egen nisch där han kombinerar humor oh vetenskap. Mer av den sistnämnda varan blir det den 1 juni på Kreativum då Jesper Rönndahl bjuder på två föreläsningar, Klimatlära 2.0 samt Problemlösning the science way.

I samband med jubileumsdagarna kan besökarna bekanta sig med flera nya stationer, bland andra AR-månen, Måla med ljud och Ljud-VR.

I Kreanova blir det retrofilmvisning.