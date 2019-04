Östersjöfestivalen: Spelman ställs mot Gyllene Tider

Foto: Pressbild

Robert Wells, Di leva, aningen rock och en hel del musikal.

Det är är årets cocktail av artister på Östersjöfestivalen.

Men den svåra nöten var att matcha Gyllene tiders konsert. En speleman fick rycka in.

För ett par veckor sedan berättade Sydöstran om vilka tre artister som inleder Östersjöfestivalen.

Arrangemangets onsdagskväll innehåller bara svenska akter i form av Uno Svenningsson, Molly Sandén och Markus Krunegård, vars konsert avslutar aftonen. Nu står det dessutom klart vilka artister som intar torgscenen under torsdagen och lördagen 18-20 juli.

Festivalens officiella öppning på torsdagen inleds med musikal versus opera. Då spelar Karlshamns musiksällskap med solister. Elisa Lindström från Sound of Music möter operasångerskan Karin Thulemark. Kvällen avslutas aningen hårdare med rockbandet Pagan Fury vars sångerska är känd från senaste Melodifestivalen.

Foto: Pressbild

Fredagen har varit en svårare nöt att knäcka för Östersjöfestivalens arrangörer. Då uppträder nämligen Gyllene Tider samtidigt i Ronneby och gör en av sina konserter på bandets avslutningsturné.

– Hur möter man upp ett sådant fantastiskt arrangemang? Vi tänkte därför rikta oss åt en annan målgrupp, som även om Gyllene Tider är i Ronneby, väljer att stanna här på Östersjöfestivalen, säger Anders Jönsson som gjort årets bokningar tillsammans med brodern Mikael Jönsson.

Det resulterade i att på fredagen uppträder Kalle Moreus med sitt band Hej Kalle tillsammans med Orsa Spelmän. Det har varit en del trixande att få hit den kände spelemannen eftersom han även ska ut med Bao, Benny Anderssons orkester senare i sommar.

På Fredagen dyker även musikalstjärnorna Peter & Bruno upp.

– Då fylls torget med allt från Queen till 1980 -talshits, säger Mikael Jönsson.

De båda artister har nämligen slagit stort i allt från musikalen We will Rock you till Rock of ages, Jersey boys och Ghost.

Foto: Pressbild

Fredagen avslutas med bluesrockartisten Mick Clarke som förra året spelade på Sweden Rock festival.

Foto: Karin Tornblom

På lördagen drar festivalen till med ett säkert kort. Då spelar Robert Wells återigen liksom förra året. Under titeln ”Stjärnglans” har han även med sig tre gästartister.

De består av blott tioåriga Eva Jumatate som var med i Talang och charmade juryn där, Jacob Samuel, från Poodles, som senast sågs i tv-tävlingen Stjärnornas stjärna, samt den folkkäre artisten Thomas Di Leva som nyligen gjort succé med sina David Bowie-tolkningar.

Förutom detta artistuppbåd släpper Östersjöfestivalen en hemlighet nu på torsdag. Det gäller vad som ska inleda festivalen innan torsdagens konsert med Karlshamns Musiksällskap.