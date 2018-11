Foto: Henrik Montgomery/TT

Representanter i ungdomsråd ska få drygt 800 kronor per möte.

Förtroendevalda ledamöter får 1,2 procent av riksdagsledamöternas lön, det för ett sammanträde och max ett per dag. Arvodet blir strax över 800 kronor per möte, plus förlorad arbetsförtjänst. Nytt för 2019 är att även ungdomar som sitter som representanter i ungdomsrådet ska få ersättning, även de drygt 800 kronor per möte.