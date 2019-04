Rat Pack-show till Karlshamn

Foto: Kamilla Larsen

Wizex-sångaren Thomas Lindberg och Ronnebyprofilen Marcus Schönbeck kommer till stadsteatern med en ny Rat Pack-show. Det blir både musik från och berättelser om Frank Sinatra, Sammy Davis Junior och Dean Martin.

The little town of Rat Pack är en show med musik av artisterna Frank Sinatra, Sammy Davis Junior, och Dean Martin. Den framförs dock av Blekingesångarna Thomas Lindberg och Marcus Schönbeck.

2015 gjorde de en show i Ronneby med samma tema.

– Det blev fantastiskt bra sist, men sen har vi inte kunnat. Det har varit svårt att planera för Thomas har Wizex. Men nu har de ett uppehåll så efter jul slog det oss. Nu gör vi det, berättar Marcus.

Redan förra gången skulle showen ha kommit till Karlshamn men det blev aldrig av. Därför äger den rum nu på Karlshamns stadsteater när den återkommer den 12 april. Men det blir inte samma föreställning i år. Flera av låtarna har bytts ut. Dessutom får publiken lära sig mer om herrarna i The Rat Pack.

– I Ronneby skämtade vi och tjoade med publiken. Det ska vara roligt här också men här blir det lite mer berättande, säger Marcus.

Anledningen till att de har valt att bygga en show runt just The Rat Pack är att de känner att det gänget består av odödliga och tidlösa artister.

– Och så är det en sån fantastisk känsla i låtarna och hela storbandsjazzen framför allt. Vår tanke är att publiken ska få en tripp tillbaka till L.A. på 60-talet. De gör de här showerna där också men vår publik slipper ta sig till L.A.

Marcus tycker at det är jättehärligt att showen är tillbaka.

– Jag har längtat de här åren.